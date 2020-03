Squinzano, divampa incendio in un garage, salve nonna e nipote

SQUINZANO - Un incendio è divampato in tarda mattinata in un garage di via Copernico, a Squinzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo al solo garage (utilizzato come deposito e vano lavanderia), mentre l’abitazione vicina è stata invasa dai fumi sprigionati dalla combustione: nonna e nipote che si trovavano nell’appartamento sono subito uscite mettendosi in salvo. Le fiamme hanno distrutto suppellettili e mobilio. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.