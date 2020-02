Lecce, perseguita 2 ragazze e le minaccia con i coltelli, arrestato 34enne

LECCE - In esecuzione di un provvedimenti restrittivo, i poliziotti della squadra mobile della Questura di Lecce hanno arrestato un 34enne leccese accusato di violenza sessuale, violenza privata, stalking, minacce gravi, danneggiamento a seguito di incendio e tentata estorsione. Reati che avrebbe compiuto dall’estate 2018 dopo che si era invaghito, non corrisposto, di una giovane residente nel suo condominio.

Infuriato per l’ennesimo rifiuto, il 34enne sarebbe arrivato persino a perseguitare e minacciare anche con l’utilizzo di coltelli, la coinquilina della ragazza, rea di essere causa del suo respingimento. Minacce e intimidazioni che, come accertato dagli investigatori, sarebbero state indirizzate alle due giovani attraverso missive, costringendo le due malcapitate persino a cambiare domicilio. Uscito dal carcere, dove era finito per altri reati, l’uomo aveva incendiato dopo un battibecco l’auto di una donna residente nel centro storico dove le due ragazze nel frattempo si erano trasferite. Le fiamme avevano danneggiato altre tre auto parcheggiate vicino a quella della vittima, trasformando la vita dei residenti in un incubo.

Secondo le indagini, le due giovani in un caso furono inseguite a lungo per strada da Castelluzzo che, a bordo di un motociclo, le importunò fino a quando le ragazze chiesero l'intervento della Polizia; in un’altra occasione l’uomo bloccò per strada la donna di cui si era invaghito e la molestò.