Lecce, rogo in una scuola superiore: ferito uno studente di 18 anni

LECCE - Momenti di tensione poco dopo mezzogiorno per un principio d’incendio divampato nell’istituto di istruzione secondaria 'Enrico Fermi' di Lecce. Per precauzione una classe del tecnico industriale è stata fatta evacuare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e agenti della Questura. Non vi sono feriti, solo uno studente maggiorenne ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 per una escoriazione rimediata durante l’attivazione del sistema antincendio. Secondo quanto accertato dagli investigatori, sembra che l’incendio sia partito da uno dei magazzini adibiti a deposito metalli. La classe evacuata è quella vicina al deposito. La struttura non ha riportato danni.