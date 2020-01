UniSalento, le matricole «crescono»: boom a Psicologia e Storia

LECCE - Crescono le matricole all’Università del Salento. In controtendenza rispetto al dato medio nazionale, le iscrizioni all’Università del Salento registrano un leggero incremento. Il numero totale degli iscritti per quest’anno accademico è di 4420, con un lieve rialzo rispetto allo scorso anno quando sono state raggiunte 4337 iscrizioni. Un dato non clamoroso ma certamente significativo, soprattutto se si considera, si diceva, che, a livello nazionale, sono state registrate 264mila matricole negli atenei statali, contro le 266mila del 2018-19.

In più, è da dire che all’Università del Salento l’aumento è stato progressivo, là dove si tiene conto che nell’anno accademico 2017/2018 gli iscritti sono stati 3693 e 3641 nel 2016-2017.

Guidano il trend positivo di crescita i corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Storia, Società, Studi sull’uomo (Dsssu) che registra 1195 iscritti, a fronte dei 1150 dell’anno scorso, con un balzo in avanti rispetto a due anni fa, quando gli iscritti erano stati 712.

In crescita anche i corsi di laurea del Dipartimento di Scienze dell’Economia, con 748 iscritti, a fronte dei 691 dello scorso anno e Ingegneria dell’innovazione con 489 iscritti su 466 del 2018/2019.

La facoltà di Matematica e Fisica mantiene gli stessi numeri dell’anno accademico passato, mentre si registra una lieve flessione per i corsi di Beni culturali, Studi umanistici e Scienze giuridiche.

Il corso di laurea più gettonato è Educazione sociale e tecniche dell’intervento educativo (istituito l’anno scorso), con 320 iscritti. Seguono Economia aziendale (per Scienze dell’Economia) con 286 iscritti, e Scienza e tecniche psicologiche, con 251 iscritti.

Anche i corsi di Servizio sociale e Sociologia (sempre del Dsssu) registrano una crescita. Tra i corsi di recente istituzione, fa un balzo in avanti Management digitale, con 152 matricole contro le precedenti 114. Un lieve incremento anche per Scienze motorie e dello sport (da 182 a 188).

Viceversa, leggera flessione per Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (Dams) di Bei culturali, con 101 iscrizioni su 109. Più marcata la distanza fra gli iscritti di Viticoltura ed Enologia, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche ed ambientali, che scende a 70 matricole dalle 86 precedenti.

In calo anche Lingue, culture e letterature straniere, da 196 a 166 iscritti.

Pressoché stabili, con minime oscillazioni, gli altri corsi di laurea.