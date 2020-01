Racale, la coperta elettrica prende fuoco: distrutto un appartamento

Un appartamento in via Deledda a Racale (Le) è andato a fuoco a causa di un cortocircuito a una coperta elettrica. Forse è stato un malfunzionamento a causare le fiamme, e il rogo è divampato distruggendo quasi completamente l'abitazione. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera, e fortunatamente gli inquilini non hanno riportato ferite. Intervenute più squadre dei vigili del fuoco.

(l'interno dell'appartamento - foto Bruno Toma)