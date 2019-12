Casarano, spacciava eroina e marijuana davanti a una scuola: arrestato

I carabinieri di Casarano (Le) hanno arrestato in flagrante un 31enne del posto, pregiudicato, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso vicino a una scuola, e in seguito a una perquisizione i militari hanno trovato tre involucri di eroina (5,42 grammi), 0,41 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 305 euro in contanti. Aveva altra marijuana anche in casa. Si trova ai domiciliari.