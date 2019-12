Alliste, in casa aveva eroina, cocaina e un fucile: arrestato

LECCE - Con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti (eroina e cocaina), detenzione di arma clandestina con matricola abrasa e ricettazione, gli agenti del commissariato di Taurisano hanno arrestato Francesco Manco, 25 anni di Alliste. All’interno del casolare in uso al giovane, sotto il materasso della camera da letto, è stato rinvenuto un fucile da caccia calibro 12 con matricola abrasa e relativo munizionamento costituito da 94 cartucce. La perquisizione ha permesso di rinvenire, occultati all’interno di una busta contenente giocattoli, anche 5 bustine contenenti circa 20 grammi di cocaina e quasi 39 grammi di eroina. Sempre all’interno della busta dei giocattoli, è stato rinvenuto un bilancino di precisione. Ulteriori indagini sono in corso per verificare anche se il fucile è stato utilizzato in qualche episodio di criminalità.