Alessano, 18enne morta in incidente stradale: indagato conducente auto

LECCE - La Procura di Lecce ha indagato per omicidio stradale Walter Alfarano, il 27enne che la notte di Halloween guidava l’auto che si è schiantata sul muro di cinta di una rivendita di ferramenta in Salento: nell’impatto è morta la 18enne Syria Fanciullo, di cui Alfarano è il cognato.

L’incidente è avvenuto sulla statale 275. A bordo dell’auto, una Renault Clio, viaggiavano anche le due sorelle di Syria rimaste gravemente ferite.

L’iscrizione nel registro degli indagati del 27enne è un atto dovuto per permettere agli inquirenti di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il giovane era risultato negativo agli esami tossicologici e all’alcol test.