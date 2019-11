Zollino, galline fashion e polli esotici in passerella

«Piume» in passerella oggi e domani Zollino, nel laboratorio urbano «To Kalò Fai». L’Associazione pugliese avicoltori e colombofili (Apac) dà il via ad una rassegna dedicata alle razze avicole moderne e storiche provenienti dai più disparati Paesi del mondo. I soggetti in gara potranno essere ammirati dalle 8.30 alle 18.30 oggi e dalle 8.30 alle 16.30 domani. Polli, tacchini, oche e anatre sono arrivate a Zollino nel pomeriggio di giovedì.

Riflettori, dunque, sull’originale show: le antiche razze combattenti dovranno mostrarsi impettite e dare l'impressione di fiera sicurezza, mentre le vaporose Moroseta dovranno trasmettere l’idea di mansuetudine. In questa competizione atta a dimostrare chi è più vicino al modello standardizzato di eccellenza, i particolari fanno la differenza ed i giudici per decretare il vincitore, andranno a controllare in primis il perfetto stato di salute del soggetto, poi la pulizia, la giusta colorazione del piumaggio, dei tarsi e degli occhi, così come la forma della cresta, del becco e nelle anatre maschio, addirittura la presenza del riccio caudale, ornamento realizzato dall'arricciatura naturale di due penne della coda.

Nello specifico di questa quarta edizione dello Show Aapc, saranno esposti oltre 220 esemplari appartenenti a 44 razze riconosciute dall’Ente europeo per l'avicoltura, tra cui le Araucane, di origine cilena che producono uova di colore azzurro confetto o le Marans, di origine francese che depongono uova color cioccolato fondente, entrambe razze selezionate per la loro bellezza, ma sopratutto per la bellezza delle loro uova. Tra le tante rarità presenti: l’oca combattente di Steinbach e l’ancora più raro pollo Pavlov (di origine russa).

Tra i progetti dell’associazione Apac, il recupero delle razze locali come la «gallina leccese» e la «romagnola» e la stabilizzazione della razza vietnamita Dong Tao, di cui in Europa esistono solo pochissimi esemplari così come dello «Zingarello salentino», razza in selezione da oltre 15 anni ad opera di un socio Apac. Uno show tutto piume e passione