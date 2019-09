Eurogames, anche Otranto tra le città partecipanti al nuovo «Giochi senza Frontiere»

Partirà domani sera, 19 settembre, in prima serata su Canale 5 Eurogames, il nuovo programma condotto da Alvin e Ilary Blasi, che si basa sul format di Giochi Senza Frontiere, sfida fra vari paesi europei che appassionò generazioni di telespettatori. In questa nuova versione ci saranno 300 concorrenti, 30 squadre, e un solo paese vincitore, con 6 arbitri guidati da Juri Chechi a supervisionare sulla regolarità dei giochi. E la città di Otranto (Le) sarà protagonista proprio della prima puntata: nove giochi sulla storia e le tradizioni delle nazioni in gara, che vedranno sfidarsi Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia. Alla finalissima accederà per ogni Stato la squadra della città che avrà ottenuto più punti.

Ecco tutte le squadre di Eurogames:

ITALIA: Otranto, Folgaria, Catania, San Felice e Parma.

GERMANIA: Monaco, Amburgo, Colonia, Norimberga e Berlino.

GRECIA: Salonicco, Sparta, Isole Cicladi, Atene e Creta.

POLONIA: Varsavia, Bialystok, Poznan, Gniezno e Janow Lubeske.

RUSSIA: Sochi, San Pietroburgo, Mosca, Ekaterinburg e Novosibirsk.

SPAGNA: Aranda de Duero, Ciudad Rodrigo, Astorga, Monforte e Jaca.