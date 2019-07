Lecce, malore in mare durante immersione: muore sub di 55 anni

LECCE - Si sente male durante un'immersione: tragedia nelle acque di Torre Venneri, sulla costa adriatica salentina. Un pescatore subacqueo di 55 anni, Rosario Vergallo, di Surbo, ha perso la vita in mare. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni bagnati che si sono accorti del corpo, ma quando i sanitari sono giunti sul posto non c'era più nulla da fare. Presente sul luogo per gli accertamenti di rito, anche la guardia costiera.