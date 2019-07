Paura a Casarano, crolla il solaio di una casa: nessun ferito

LECCE - Crolla il solaio di una casa a Casarano: paura tra i residenti. Ancora da accertare le cause. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, in casa al momento dell'incidente non c'era nessuno. Il proprietario dell’appartamento, infatti, proprio stamattina è stato ricoverato in ospedale.

La zona è stata raggiunta anche dal nucleo cinofili dei vigili del fuoco, ora impegnati nella ricerca di eventuali altre persone rimaste sepolte sotto le macerie.