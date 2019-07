Aradeo, musica e ospiti in ricordo di Pino Zimba, simbolo della pizzica

Grande notte di emozione e di festa venerdì 19 luglio ad Aradeo (Le) per La Notte de lu Zimba, per ricordare Pino Zimba, tamburellista e cantore aradeino scomparso nel 2008, esponente simbolo della rinascita della pizzica. Lo scorso anno proprio a lui è stato dedicato l'anfiteatro del comune salentino, e proprio lì la famiglia, gli amici e tanti musicisti celebreranno una notte in suo ricordo. La data è davvero particolare, quella del suo compleanno, e prima di dare inizio al concerto e alle danze, la famiglia poserà una piastrella con una stella (ci sarà una piccola cerimonia) dedicata - per questa edizione - ai fratelli Romano, musicisti aradeini, uno chitarrista e uno fisarmonicista. L'appuntamento è alle 21 con i figli di Pino, e poi Giancarlo Paglialunga, Emanuele Licci, Raffaella Aprile, Marco "Puccia" degli Après la Classe, gli Zimba ca te Passa, band capitanata dal figlio Edoardo, e altri ospiti, tra cui Cesare Dell'Anna e Alessia Tondo.