Doppia data in Puglia per Yiruma, il 9 agosto in concerto a Otranto

Il festival Luce d’Oriente, promosso da La Ghironda con l’Amministrazione Comunale di Otranto, propone un altro grande concerto oltre quello di Stefano Bollani all’alba dell’11 agosto: il 9 agosto debutta in Italia il pianista sudcoreano Yiruma, che ha ottenuto oltre 200milioni di visualizzazioni.

Yiruma, diventato un fenomeno internazionale con i brani 'River Flows in Yoù e 'Kiss the Rain', arriva per la prima volta in Italia per due date esclusive: il 9 agosto, a Otranto, nel Parco dell’Orte, proporrà il live Yiruma Concert Indigo in Italy per Luce d’Oriente. L’altra data italiana di Yiruma è in programma il 6 agosto, a Martina Franca, nell’Atrio dell’Ateneo Bruni, sempre per iniziativa de La Ghironda, appuntamento che sancisce il debutto assoluto nel nostro Paese per l’artista dei record, osannato per le sue esibizioni in tutto il mondo, dalla Francia al Giappone, dalla Russia a Taiwan, e per i suoi dischi, tra i più venduti in Asia, Europa e Stati Uniti.

Tra i primi successi che rendono il musicista asiatico famoso in tutto il mondo spicca 'River Flows In Yoù, brano con quasi 240milioni di ascolti in streaming su Spotify. Un brano nel quale una melodia suadente si fa strada con una cellula ritmica che reitera una magia sonora dalla quale non ci si riesce a staccare.