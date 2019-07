Lecce, auto va fuori strada e si schianta contro un palo: 3 feriti

LECCE - L'auto finisce fuori strada e si schianta contro un palo: 3 giovani sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 192 che collega Morciano di Leuca a San Gregorio, marina di Patù. Il più grave, che era alla guida dell’auto (una Stilo), ha avuto una prognosi di trenta giorni ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Codici gialli, invece, per gli altri due.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Casarano e Scorrano. Sul posto è stato necessario anche l’intervento di una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Tricase perché sulla strada si erano dispersi carburante e olio, perdite che avrebbero potuto generare ulteriori pericoli.