Lecce, scatta il divieto di accensione dei fuochi e barbecue nei boschi

LECCE - È in vigore per tutta la stagione primaverile l'ordinanza del comandante della polizia municipale di Lecce, Donato Zacheo, che vieta l'accensione di fuochi e barbecue e l'abbandono di rifiuti in tutte le aree boschive del territorio comunale e del litorale.

Il provvedimento nasce per fronteggiare i potenziali pericoli di incendio e degrado ambientale e per tutelare il patrimonio naturalistico, minacciato da cittadini e turisti che utilizzano in maniera impropria le pinete e le aree di macchia mediterranea. Il divieto vale soprattutto per la pasquetta dei leccesi, il cosiddetto «lu riu» del martedì dopo Pasqua nel parco del Rauccio, e per i ponti del 25 aprile e del primo maggio.

L'ordinanza interessa anche i camperisti, i campeggiatori e i proprietari di automobili e moto che non potranno parcheggiare o sostare nelle aree boschive. Le sanzioni vanno dai 25 euro fino ad oltre 10mila euro. Il divieto resterà in vigore fino all'attivazione del presidio antincendio permanente della protezione civile di Lecce