Dj salentino impiccato: salma sarà riesumata, autopsia il 17 maggio

Si svolgerà il 17 maggio l’autopsia sul corpo di Ivan Ciullo, in arte Navi, il dj salentino trovato impiccato a un albero di ulivo il 22 giugno 2015 nelle campagne di Acquarica del Capo (Lecce).

Il Pm Maria Vallefuoco, che ha riaperto il caso dopo che era stato archiviato due volte, questa mattina ha conferito l'incarico ai medici legali Alberto Tortorella e Francesco Introna. La salma del dj salentino, tumulata nel cimitero di Acquarica del Capo, sarà quindi riesumata per permettere ai periti di compiere gli accertamenti, esami strumentali e di laboratorio, utili a dare risposte sulle cause e i mezzi che hanno provocato il decesso.

Il fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, è stato riaperto dalla Procura di Lecce sulla scorta di due consulenze della famiglia che parrebbero contrastare con l’ipotesi del suicidio alla quale non credono i genitori della vittima.