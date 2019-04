La notte di furti in tutto il Salento finisce in caserma: 4 denunciati

I carabinieri di Scorrano (Le) hanno denunciato quattro ragazzi (due di Cutrofiano, uno di Neviano e uno di Aradeo, tutti fra i 21 e i 33 anni) dopo una scorribanda notturna di furti in negozi di Castrignano de' Greci (Le). All'una di notte i militari hanno fermato i quattro sospetti mentre facevano rifornimento a un distributore di benzina sulla SS16, a bordo di una Fiat Punto nera. Dopo aver perquisito il veicolo i carabinieri hanno trovato 300 monete (102 euro in totale), 200 francobolli di diverso valore, 130 euro in banconote, vari arnesi da scasso compresi tre passamontagna, 4 cellulari e tre tablet nuovi, 14 schede telefoniche, vario materiale di cancelleria, tre buste piene di snack e bibite, un paio di manette. I quattro, tutti con precedenti per furto, rapina e spaccio, non hanno saputo giustificare il possesso del materiale.

Grazie alla collaborazione dei colleghi di Soleto i carabinieri sono riusciti a ricostruire la notte dei quattro rapinatori, che hanno rubato i francobolli e le manette dal municipio di Castrignano, gli snack e i contanti da una lavanderia a gettoni di Corigliano d'Otranto. Le successive perquisizioni nelle case degli arrestati hanno permesso di rinvenire anche droga e un fucile da caccia con matricola abrasa. Tutti sono stati denunciati a vario titolo per furto con scasso, ricettazione, possesso di grimaldelli e armi clandestina, e uno di loro è stato segnalato alla prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.