Statua di Sant’Oronzo a Lecce: completato il restauro del campione

LECCE - Completato il restauro di un campione della statua di Sant’Oronzo. Gli esperti della ditta Emilio Colaci hanno effettuato l’intervento di recupero di una porzione della statua del santo patrono, nella prospettiva della eventuale musealizzazione.

Da due mesi la statua si trova nell’atrio di Palazzo Carafa, dove è stata sistemata per procedere all’intervento di recupero, non essendo stato possibile procedere lavorando all’esterno, sulla colonna in piazza.

La situazione di precarietà statica era emersa dalle indagini diagnostiche propedeutiche al restauro della statua, ed evidenziata nella relazione trasmessa dalla ditta Colaci Emilio Impianti e Restauri, dal professor Alfredo Castellano, del Laboratorio di Archeometria e Fisica dell’Ambiente dell’Università del Salento.

La struttura lignea portante posta all’interno della statua, infatti, non era più in grado di garantire la consistenza e la staticità della statua stessa, e necessitava di lavori di consolidamento dell’ossatura interna, che, per l’appunto, hanno richiesto il trasferimento dalla colonna sulla quale si trovava all’atrio del Comune.

Proprio a causa delle condizioni critiche, gli studiosi hanno suggerito la possibilità della sistemazione all’interno di un museo o monumento.

Il restauro dei giorni scorsi, dunque, è stato effettuato proprio i vista di una eventuale esposizione interna. Dunque è stata posta molta attenzione anche all’aspetto estetico, con l’eliminazione dei rivetti che tenevano unite le lastre di bronzo, che poggiano su uno scheletro di legno.

L’intervento è stato concordato con i tecnici della Soprintendenza. Nei prossimi giorni, la soprintendente Maria Piccarreta esaminerà l’esito del lavoro e valuterà se dare il nulla osta alla prosecuzione sull’intera statua del santo.

Gli interventi, si diceva, si stanno svolgendo nell’atrio del Municipio - ingresso da via Rubichi - secondo la modalità di un «laboratorio aperto», in maniera che chiunque possa seguirli.

Intanto, domenica prossima, 31 Marzo, alle 18, nell’aula consiliare della Provincia, si svolgerà un incontro su «Storia, leggenda e restauri di Sant’Oronzo» organizzato dall’associazione «Quelli delle passeggiate culturali a Lecce» dello studioso Gianni Binucci. «Certo che sarà un momento di alto livello culturale e storico - dice Emilio Colaci - vi invito a partecipare per lasciarvi rapire dagli storici racconti di Gianni Binucci e meglio conoscere i retroscena e le fasi di una operazione di restauro delicata quanto impegnativa, realizzata a costo zero per le casse comunali grazie all’intervento degli sponsor.

«Colgo l’occasione per ringraziare quanti ancora una volta danno valore ed apprezzano ciò che giornalmente io con tutti i miei collaboratori stiamo facendo» dice il restauratore Emilio Colaci.