Lecce, truffe ad Inps e Agenzie delle entrate: due professionisti salentini arrestati

LECCE - Truffe ad Inps e Agenzie delle entrate: anche due professionisti salentini tra i 5 finiti in arresto in mattinata. Si tratta di un 43enne di Carmiano e un 67enne leccese, entrambi destinatari della misura cautelare emessa dal gip di Nocera Inferiore, nel Salernitano. Sono stati i carabinieri del luogo ad eseguire i provvedimenti tra Salerno, Benevento, Napoli e il Salento. I militari dell’Arma sono anche sulle tracce di un sesto individuo, coinvolto nell’operazione e al momento irreperibile. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica della città campana, ha consentito di stanare un sodalizio composto da imprenditori e consulenti del lavoro i quali, tramite compensazioni fasulle, relative ad assegni familiari e rimborsi arretrati per malattia e maternità, avrebbero ottenuto erogazioni previdenziali e crediti di imposta per oltre due milioni di euro. Gli inquirenti hanno inoltre eseguito un sequestro preventivo che riguarda 90 indagati e ha consentito di recuperare somme di denaro, quote di società e beni immobili corrispondenti all’importo percepito.