Lecce, è morto l'ex eurodeputato Baldassarre (FI): stroncato da un infarto

LECCE - L'ex eurodeputato salentino di Forza Italia, Raffaele Baldassarre è morto nella notte stroncato da un infarto: aveva 62 anni. Baldassarre è stato colto da un malore mentre si trovava in casa con la moglie che ha allertato il 118, ma all'arrivo dei sanitari la situazione pare fosse già compromessa e nonostante i tentativi di rianimazione l'uomo non ce l'ha fatta.

La salma è stata trasferita nella sala consiliare del Comune di Cavallino, suo paese d'origine, dove è stata allestita la camera ardente. Raffatele Baldassarre, avvocato di professione, è stato responsabile del movimento giovanile della Democrazia cristiana del Comune di Cavallino. Dal 1991 al 1994 ha ricoperto la carica di vice segretario della sezione provinciale di Lecce del Partito popolare italiano, e dal 1998 al 1999, quella di segretario provinciale dei Cristiani democratici Uniti (Cdu).

IL CORDOGLIO DI FITTO - «La morte di Raffaele Baldassarre è giunta come un fulmine a ciel sereno. Improvvisa e per questo più dolorosa. La Politica salentina perde un autorevole, serio, competente esponente - così il presidente di Noi con l’Italia, on. Raffaele Fitto - Io perdo un amico con il quale ho sempre avuto un rapporto sincero e franco e con il quale ho condiviso tante battaglie. Un abbraccio alla famiglia. Mancherà non solo a loro».