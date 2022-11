Ex Ilva, il Consiglio Puglia approva mozione per la tutela dell'indotto

BARI - Dopo un lungo dibattito, il Consiglio regionale pugliese ha approvato con 26 voti (maggioranza di centrosinistra e due della Lega) una mozione che «impegna il presidente della Giunta» Michele Emiliano, «alla luce dell’incontro convocato» il 17 novembre «a Roma dal ministro Urso, a chiedere al governo l’adozione di tempestivi provvedimenti per il rientro delle 145 imprese nel sistema dell’indotto ex-Ilva». Inoltre la mozione chiede di «incentivare e rafforzare, con ulteriori iniziative e con certezze finanziarie, i processi di riconversione tecnologica mirati alla chiusura delle fonti inquinanti dell’ex-Ilva, per garantire la tutela dell’ambiente, della salute e l’avvio della produzione dell’acciaio pulito».

La mozione era stata sottoscritta da tutti i capigruppo, maggioranza e opposizione, ma poi il centrodestra ha deciso di non votare. Presenti soltanto due esponenti della Lega. Fratelli d’Italia ha protestato per l’assenza del governatore Michele Emiliano.

«Emiliano è stato pochi minuti» in Consiglio durante la discussione della mozione ex Ilva «e se ne è andato, francamente cronometrando è sicuramente stato più a mensa che seduto in aula. Un comportamento irrispettoso dell’intero Consiglio, ancora più irrispettoso perché mentre noi lo attendevamo lui rilasciava una dichiarazione video alla stampa». E’ quanto lamenta il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale pugliese. «A Emiliano - aggiungono da Fdi - è evidente che gli interessa sempre e comunque stare sotto i riflettori, piuttosto che venire in aula quanto meno a lavorare. E, invece, è ormai l’eterno assente che continua a giocare sulla pelle dei tarantini, giocando sempre tutte le parti in commedia e cambiando versione a seconda dell’interlocutore e soprattutto del governo».

Il commento di Caracciolo

«Nonostante l’avessero sottoscritta, i colleghi del centrodestra ci ripensano e non votano la mozione sull'Ilva di Taranto». È questo il commento del capogruppo del Pd in Consiglio regionale pugliese, Filippo Caracciolo, all’esito della votazione della mozione su Acciaierie d’Italia. "Di fronte ad un problema così grave - ha continuato Caracciolo - che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di oltre 140 aziende dell’indotto Ilva e oltre 2.000 lavoratori, abbiamo lavorato per la redazione di un documento unitario che mettesse la Regione Puglia in una posizione di serietà nei confronti dell’Inter locuzione con il governo. "Inspiegabilmente - ha concluso Caracciolo - al momento della votazione il centro destra ci ha ripensato, lasciando la maggioranza da sola a sostenere aziende e lavoratori».