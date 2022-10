Rischio sismico, sotto monitoraggio 84 comuni in Puglia

BARI - Sono 84 i comuni pugliesi sotto monitoraggio, in gran parte nel Subappennino Dauno e Gargano, per attività di microzonazione per rischi sismici; 41 studi sono già chiusi e validati. In parallelo, sul fronte della mitigazione del rischio idrogeologico, la Regione sta lavorando a 415 progetti, mentre il commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, carica oggi ricoperta dal governatore Michele Emiliano, ha attuato 172 interventi. Sono i dati emersi stamattina in Fiera del Levante nel secondo dei quattro convegni tematici organizzati da Asset: «Verso una pianificazione responsabile per un abitare consapevole e sostenibile».

La Regione Puglia - è stato evidenziato - è attenta al territorio, alla sua salvaguardia e all’abitare in sicurezza. Una regione con aree esposte a rischi sismici, ma che sta studiando dettagliatamente il suo suolo e sottosuolo, sia per orientare nuovi insediamenti sia per pianificare l'organizzazione delle emergenze. Tecnicamente si chiama microzonazione. Micro, perché iperdettagliata anche su piccole porzioni di territorio, dove le condizioni possono variare anche solo a distanza di 100 metri.