Post contro centrodestra, Fratelli d'Italia critica presidente Corecom Puglia

BARI - «La sinistra è talmente tanto frastornata che non ha nemmeno provato a chiedere la presidenza di una delle Camere. Eppure ci starebbe negli equilibri dei poteri istituzionali. Cosicché se al presidente Mattarella viene un raffreddore a rappresentare il Paese sarà o Ignazio La Russa o Roberto Calderoli. Siamo su scherzi a parte vero?!».

E’ il post scritto sulla propria pagina facebook dalla presidente del Corecom Puglia, Lorena Saracino, e che ha suscitato polemiche da parte del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

Il post non è più visibile ma Fdi ha fatto uno screenshot lamentando: «Vorremmo ricordare prima a noi stessi e poi alla presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, che il Corecom Puglia - i cui componenti sono eletti proprio dal Consiglio regionale - deve assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni. Se è questo lo scopo previsto dalla legge regionale 3 del 2000 riteniamo che siano davvero inopportune le valutazioni e critiche politiche che vengono espresse dalla presidente del Corecom sul suo profilo Facebook. Non entriamo nel merito delle sue esternazioni politiche a favore di una parte politica e contro l’altra (la nostra), ma appare evidente che esercita male il suo ruolo istituzionale di imparzialità e di garanzia alla quale dovrebbe essere tenuta».