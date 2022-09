Caso Arpal, Amati: «Martedì in Consiglio si voti decadenza DG. Ogni scusa sarebbe complicità»

«Martedì prossimo in Consiglio regionale c’è all’ordine del giorno la proposta di legge per la decadenza del DG Arpal. A questo punto, considerate le numerose coincidenze tra assunzioni e legami politici e di parentela, sarebbe opportuno votare la proposta con dichiarata convinzione, a cominciare dal Presidente Emiliano, perché non farlo significherebbe rendersi complici. Complici di un sistema su cui mi sembra opportuno vederci chiaro, così da riportare a normalità e tranquillità l’Arpal. Un’agenzia che non può nemmeno tollerare il sospetto di essere stata trasformata in una sezione di partito». Sono le dichiarazioni del consigliere regionale Fabiano Amati alla luce delle ultime notizie.

Come da decisioni assunte nella riunione dei Capigruppo, la presidente dell'Assemblea, Loredana Capone ha convocato la seduta del Consiglio regionale per l'esame delle Proposte di Legge e dei disegni di Legge giacenti per martedì 4 ottobre alle ore 12.