Banca Popolare di Bari, risarcita un'anziana pensionata con 200mila euro

BARI - La Banca popolare di Bari dovrà risarcire una pensionata barese della intera somma, circa 200mila euro, investita anni fa in azioni dell’istituto di credito. La quarta sezione civile del Tribunale di Bari (giudice Raffaella Simone) che ha condannato la banca, ha evidenziato «un duplice profilo di inadeguatezza, per incompatibilità con gli obiettivi di investimento della cliente e per eccessiva concentrazione». In particolare, l’investimento dei risparmi della consumatrice sarebbe stato concentrato esclusivamente in azioni della banca, e quindi, come scrive il Tribunale, «in un unico titolo di elevata rischiosità».

