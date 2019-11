E M5S attacca Salvini: spieghi il bond Lega su Arcelor

Nuovo duro post oggi sul blog del Movimento 5 Stelle a proposito della vicenda dei 300 mila euro di bond investiti dalla Lega in Arcelor Mittal. Salvini «sperava che la notizia passasse sotto silenzio» e «come al solito ha evitato di fornire spiegazioni» e anzi «ha deciso di querelare noi e tutti quelli che hanno sollevato questo caso», scrivono i cinquestelle.

Sulla giustificazione data da «una fonte qualificata» che «quell’operazione era stata fatta dalla Lega e non da Salvini personalmente» il commento è sarcastico: «come se questo lo sgravasse completamente da qualunque responsabilità o attinenza con la questione, come se Salvini e la Lega fossero due cose ben distinte che ogni tanto si incrociano così, per caso».

«Perché - chiedono i cinquestelle - un partito, che dovrebbe rispondere a criteri etici di altissimo profilo, usa i soldi dei suoi iscritti e sostenitori, per azioni di questo tipo, agendo come una qualunque finanziaria? Attendiamo fiduciosi che, oltre alle querele arrivino, anche delle spiegazioni».