Formazione e orientamento sulle competenze digitali: 99 e Lode è l'opportunità per giovani laureate

Ha preso il via il 12 ottobre 99eLODE, il progetto promosso da iO Donna, il settimanale femminile di Corriere della Sera diretto da Danda Santini, con Fastweb Digital Academy e Cariplo Factory che offre a 99 giovani laureate una settimana gratuita di formazione e orientamento sulle competenze digitali maggiormente richieste dal mercato.

Il progetto prevede che le giovani laureate hanno tempo per candidarsi fino al 25 novembre 2019 attraverso il portale www.fastwebdigital.academy

Il programma sarà presentato in Università Cattolica nella Libreria Vita e Pensiero di Largo Gemelli 1 a Milano, nel pomeriggio di venerdì 15 novembre, in occasione degli eventi BookCity Milano curati dall'ateneo e dedicati ai mestieri del libro, della comunicazione e promozione digitale e al mondo della letteratura contemporanea.

Al termine della selezione, entro il 10 dicembre, iO Donna comunicherà i nomi delle 99 laureate selezionate (33 per il nord, 33 per il centro e 33 per il sud) che accederanno al “campus digitale” che si terrà a gennaio 2020, nelle città di Milano, Roma e Palermo. Durante la settimana di corsi, che prevedono una parte teorica e una di workshop, le ragazze avranno inoltre varie occasioni di networking e la possibilità di conoscere esperti di vari ambiti digitali. Al termine dei corsi verrà poi assegnata una borsa di studio che offrirà alla più meritevole tra le 99 partecipanti la possibilità di partecipare a Milano a un Master in comunicazione di RCS Academy Business School.

A tutte le partecipanti del progetto 99eLODE verrà inoltre data la possibilità di avere accesso prioritario ad un corso tra quelli erogati da Fastweb Digital Academy, che potranno frequentare entro un anno nella sede che preferiscono.

iO Donna seguirà il percorso delle partecipanti al progetto 99eLODE attraverso il settimanale e i suoi canali social Facebook e Instagram.

“Abbiamo pensato di dare un segnale concreto alle brave laureate d’Italia in un momento in cui il mondo del lavoro è in evoluzione soprattutto per quanto riguarda la parte digitale” - spiega Danda Santini, Direttrice di iO Donna – “Si parla giustamente tanto di STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), ma esistono grandi potenzialità anche per chi ha una laurea umanistica. Per questo offriamo un’accelerazione digitale che permetta a queste eccellenti ragazze di essere subito competitive per il mercato del lavoro.”

“Abbiamo deciso di aderire attivamente all’iniziativa di iO Donna perché Fastweb Digital Academy è attenta al mondo femminile, che rappresenta oggi il 61,1% dei nostri studenti” - aggiunge Roberto Chieppa, Chief Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb - “Siamo convinti che il digitale possa essere uno strumento determinante per offrire alle donne grandi opportunità di crescita e di realizzazione personale e professionale.” “Pensiamo che il digitale sia un elemento cruciale per la crescita del nostro Paese e un volano straordinario per creare opportunità sia in campo professionale sia in campo imprenditoriale” - commenta Carlo Mango, Consigliere Delegato di Cariplo Factory - “Ma l’umanesimo digitale di cui tanto si parla resterà sempre incompiuto finché non riusciremo a coinvolgere pienamente in questa rivoluzione anche l’universo femminile. Ecco perché ci siamo riconosciuti subito nello spirito del progetto 99 e Lode e abbiamo deciso di realizzarlo insieme a iO Donna.”