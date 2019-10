Picchia anziano, arrestata badante

IMPERIA, 12 OTT - Una donna di 54 anni è stata arrestata e sua figlia di 37 anni denunciata con l'accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti di un ottantenne loro vicino che le aveva assunte come badanti. E' successo nell'imperiese. L'arresto è avvenuto al termine di un'indagine della squadra Mobile. Secondo quanto appreso sono stati i vicini a avvertire la polizia che qualcosa non andava nell'appartamento dove l'uomo ospitava le due donne. La polizia ha accertato che la più giovane aveva la delega in banca e gestiva il denaro della pensione dell'anziano mentre la madre si sarebbe dovuta occupare del suo assistito. Con alcune intercettazioni ambientali la polizia ha appurato che non solo la donna non si occupava dell'anziano ma lo insultava e spesso lo picchiava. Giunti nell'appartamento i poliziotti sono stati aggrediti dalla donna che ha resistito all'arresto e che dovrà rispondere oltre che di maltrattamenti anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'anziano è stato trasferito in una struttura idonea.