Sindaco Ferrara, sgombero campo di sosta

BOLOGNA, 31 LUG - "Domani firmerò l'ordinanza di sgombero del campo di sosta di Ferrara". Lo annuncia Alan Fabbri, neosindaco della Lega. Il campo nomadi è stato uno degli argomenti di punta della sua campagna elettorale. "L'ordinanza - dice Fabbri - poggia sui rilievi degli uffici che hanno riscontrato una grave situazione igienico sanitaria che mette a rischio anche la salute pubblica e da una condizione di degrado in cui versa l'area, non rispettosa dei parametri di salubrità e di sicurezza, a partire dalla presenza dei cavi dell'alta tensione, che passano esattamente sopra l'area in cui sono posizionale le roulotte". Fabbri dice che "si tratta di un campo tollerato in modo colpevole per anni dalle passate amministrazioni all'interno del quale aveva trovato spazio e terreno fertile una grave situazione di criminalità, come hanno dimostrato diverse inchieste giudiziarie".