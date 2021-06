Bari - Ciro Polito è il nuovo direttore sportivo del Bari: il dirigente, ex Ascoli, ha raggiunto un accordo biennale (fino a giugno 2023 e opzione per il 2024) con il presidente del club pugliese Luigi De Laurentiis: «nei prossimi giorni - è scritto nella nota della società - saranno completate le formalità burocratiche legate al tesseramento».

Sostituisce Giancarlo Romairone, il ds esonerato nel febbraio scorso per il mancato raggiungimento dei risultati sportivi attesi. Da calciatore, Polito è stato portiere per 20 anni (nel 2006 ha esordito in A con il Catania) e ha chiuso la carriera nel 2016 a Castellammare di Stabia e, sempre con la Juve Stabia, ha iniziato il percorso da ds (è stato in Campania 4 anni).

Nella passata stagione è stato dirigente dell’Ascoli, conquistando una inattesa permanenza in Serie B. L'obiettivo della società con la scelta di Polito è di rifondare un progetto sportivo con l’obiettivo del salto di categoria: il primo passaggio sarà la scelta del nuovo tecnico (in pole c'è Mimmo Toscano), e subito dopo si dovrà sfoltire la rosa, al momento composta da alcuni elementi che hanno molto deluso la piazza sportiva (l'attaccante Antenucci in primis).