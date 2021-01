Bari calcio, il mediano Hamlili ceduto al Gubbio

BARI - Il Bari ha ceduto al Gubbio in prestito il mediano Zaccaria Hamlili, classe 1991, punto di forza del club nelle precedenti ultime due stagioni, mentre in questo torneo non è mai rientrato nei piani del tecnico Auteri. Sul mercato il ds Romairone potrebbe portare a termine altri due colpi, per rafforzare ulteriormente centrocampo e difesa. Intanto la società ha fatto sapere che «il nuovo ciclo di tamponi e test sierologici a cui è stato sottoposto il gruppo in vista della sfida contro il Teramo, ha dato esito negativo per tutti i tesserati».