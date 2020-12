Bari calcio, dopo il pari con la Vibonese: «No al vittimismo, mostriamo nostro valore»

BARI - Il pari interno del Bari con la Vibonese ha consentito alla capolista Ternana di portare a nove i punti di vantaggio e la piazza sportiva barese ha riversato sui social la propria disapprovazione per il rendimento della squadra allenata dal tecnico Auteri (in qualche forum messo in discussione). La reazione del gruppo però è determinata.

Il difensore Matteo Ciofani, intervenendo sui media ufficiali del club, rilancia la sfida promozione agli umbri: «Se ci fissiamo nell’idea di trovare sempre davanti qualcuno più forte, che fa 12-13 vittorie di fila, andiamo incontro a quel vittimismo che non ci serve. Siamo il Bari, lo dobbiamo dimostrare in campo certo, ma nessun alibi, tolgono solo energie. Tutte le componenti devono fare il proprio, poi i risultati vengono».