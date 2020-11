Calcio, Potenza-Bari (1-4): doppietta di Marras e Simeri

BARI - Il Bari firma una goleada a Potenza: il match in trasferta in Basilicata finisce 4-1 per i galletti. La partita è valida per la decima giornata del campionato di Serie C, girone C. Il Bari con questa vittoria mette in sicurezza il secondo posto in classifica a quota 20 punti. Domina il match il fantasista Marras, autore di una doppietta, poi le reti di Ciofani e quella firmata da Simeri che torna in campo dopo una lunga convalescenza post infortunio alla caviglia.