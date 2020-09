La vecchia anima del Bari fondamenta del presente

BARI - Tra le rivoluzioni ed i profondi cambiamenti puntualmente avvenuti negli ultimi anni, stavolta anche il Bari avrà una «vecchia guardia». Un base di esperienza ed attaccamento alla maglia che dovrà tirare il gruppo verso l’obiettivo serie B. In quattro vantano uno status molto particolare: Davide Marfella, Valerio Di Cesare, Zaccaria Hamlili e Simone Simeri. Loro hanno fatto parte della rinascita biancorossa partendo fin dalla serie D. Un’avventura che si portano sulla pelle: passando da Troina e Locri, da Roccella Jonica a San Cataldo, hanno affrontato ogni ostacolo serbando nel cuore il sogno di arrivare in un biennio in cadetteria. Tra chi aveva fatto una scommessa con se stesso (Di Cesare), a chi vedeva la svolta della carriera dopo una lunga gavetta (Hamlili e Simeri) fino a chi sperava in nuovi orizzonti (Marfella), loro più degli altri hanno subito la batosta della sconfitta nella finale dei playoff lo scorso 22 luglio, contro la Reggiana. Per lo stesso motivo, partiranno con una carica ancora maggiore, nella consapevolezza che non potranno sprecare un’altra chance. Questo poker di elementi costituirà lo zoccolo duro della squadra, essendo giunti al terzo anno di fila in biancorosso (Di Cesare conta pure l’esperienza tra il 2015 e gennaio 2017).

A loro si aggiungeranno coloro che sono certi di prolungare un’avventura cominciata la scorsa estate. Un manipolo variegato che comprende autentici «senatori», nonché elementi che possono raggiungere la piena affermazione in una fase ormai matura del loro percorso. Del primo gruppo fanno parte Pierluigi Frattali e Mirco Antenucci: il portiere compirà 35 anni a dicembre, il bomber toccherà le 36 primavere il prossimo otto settembre. Entrambi, hanno sposato il Bari per coronare forse l’ultima impresa della carriera: per Auteri sono punti fermi. Quasi certamente resterà pure Raffaele Bianco, 33 anni, già protagonista a Bari della promozione del 2009 con Antonio Conte in panchina. Veterani sarebbero pure Manuel Scavone (33 anni) e Matteo Ciofani (32), ma entrambi potrebbero partire. Tra gli altri confermati, spiccano Alessio Sabbione, Marco Perrotta, Filippo Costa, Mattia Maita ed Eugenio D’Ursi: un drappello che spazia dai 29 anni di Sabbione, ai 26 di Perrotta, ai 25 di Costa, Maita e D’Ursi.

Il comune denominatore è venire dal duro lavoro, dalla militanza spesso lontano dai riflettori. Per loro, Bari è la chance imperdibile di imprimere una svolta alla carriera. Nella loro stessa situazione si trova Giovanni Terrani (26 anni) che potrebbe essere in bilico, ma sta moltiplicando le forze per convincere Auteri a confermargli la fiducia. Vicini all’addio, invece, sia Filippo Berra (il 25enne laterale è corteggiato dal Pordenone che propone uno scambio con il fantasista brasiliano Lucas Chiaretti, 33 anni), sia Andrea Schiavone che potrebbe approdare alla Salernitana insieme a Tomasz Kupisz. E i giovani? La linea verde è rappresentata solo dal 23enne Francesco Corsinelli e dal 22enne Michael Folorunsho: entrambi hanno poche chance di restare, ma Auteri vuole valutarli a fondo prima di lasciarli andare via. Il 23enne attaccante Lorenzo Candellone (in arrivo dal Torino) potrebbe così essere il primo rappresentante tra gli emergenti. Ieri, intanto, hanno svolto il primo allenamento nel ritiro di Cascia i nuovi acquisti Cristian Andreoni (ufficiale il suo ingaggio con un contratto triennale) ed Alessandro Minelli.