Bari, il primo giorno di Auteri. Via al progetto del bel gioco

BARI - Ecco il giorno di Gaetano Auteri. A distanza ravvicinatissima dalla presentazione del direttore sportivo Romairone (sabato scorso), il Bari oggi farà ufficialmente conoscere alla città del pallone il nuovo allenatore. L’uomo che succederà a Vivarini, con l’auspicio di compiere quell’ulteriore passo sfuggito al tecnico abruzzese, proprio a pochi centimetri dalla serie B. L’allenatore originario di Floridia ha firmato un contratto biennale. La sua conoscenza profonda della categoria, il curriculum vincente (due promozioni in cadetteria ottenute con Nocerina e Benevento), il grande carisma, l’idea di gioco propositiva, saranno le armi che utilizzerà per tirar fuori i Galletti da una categoria davvero inadeguata alle ambizioni della piazza. Dopo la conferenza stampa in programma in mattinata alla quale parteciperanno pure il presidente De Laurentiis ed il ds Romairone, il lavoro per Auteri entrerà nel vivo.

Sarà, infatti, già tempo di preparare i bagagli per il ritiro che da domani fino all’8 settembre vedrà il Bari ospite a Cascia. Ieri sono state completate tutte le operazioni preliminari alla preparazione precampionato, a cominciare dai tamponi ed i test sierologici che hanno dato esito negativo per l’intera truppa biancorossa. Quindi il primo assaggio di lavoro atletico con esercitazioni esclusivamente aerobiche, senza l’uso del pallone. Scontato che in Umbria, il neo tecnico cercherà di sfruttare al meglio il tempo per impostare la sua filosofia. Pertanto, bisognerà agire a fondo sulla rosa per adeguarla alle nuove esigenze.

Un’opera che non sarà semplice, data la limitazione delle rose a 22 elementi.

Il Bari, al momento, ne conta 25: quindi, l’esigenza primaria sarà sfoltire l’organico e poi inserire i rinforzi in luogo di ogni eventuale partente. Auteri, pertanto, dovrà valutare attentamente il materiale a disposizione, provando a salvarne una buona parte. Tuttavia, diverse sono le trattative avviate in entrata. La più concreta riguarda l’attaccante Lorenzo Candellone, 23 anni, di proprietà del Torino, ma reduce da un biennio trascorso al Pordenone. Il dialogo è avviato e potrebbe concludersi a stretto giro. A proposito di punte, è seguito pure Michele Vano (29 anni), in forza al Carpi. Ma per approfondire ogni affare legato alla prima linea, bisognerà disegnare il destino di Simone Simeri, Mirco Antenucci ed Eugenio D’Ursi: il primo è in odore di rinnovo di contratto, il secondo è il top player per eccellenza dei Galletti, il terzo è esploso proprio nel Catanzaro di Auteri. Se nessuno tra loro partisse, gli innesti in attacco non potrebbero essere molti sul piano numerico.

Discorso analogo a centrocampo: piacciono Marco Armellino (31 anni, Monza) e Carlo De Risio (29enne del Catanzaro), ma il reparto conta ben sette contratti attivi (Hamlili, Folorunsho, Bianco, Schiavone, Scavone, Maita ed il rientrante Bolzoni). Un po’ più fluida la situazione in difesa: in tale reparto, il profilo gradito è Daniele Celiento (26 anni, del Catanzaro), elemento polivalente che può disimpegnarsi da terzino destro, centrale destro in una retroguardia a tre o centrale puro. Le idee, insomma, non mancano. Ora bisognerà metterle in pratica con strategia e pazienza. Il campionato, in fondo, è lontano ancora più di un mese (comincerà il 27 settembre): ad inizio settembre sarà resa nota la composizione dei gironi (sempre su base territoriale), mentre il 10 sarà sorteggiato il calendario con diretta su Raisport dalle 18,50.