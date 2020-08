Bari calcio, ingaggiato il nuovo ds: è Giancarlo Romairone

Il Bari ha un nuovo direttore sportivo: è Giancarlo Romairone. Il dirigente genovese ha sottoscritto un accordo biennale fino al giugno 2022. "Classe '70, dopo un passato da attaccante, nel 2006 - è scritto nella nota del club - intraprende la carriera da dirigente. E' stato direttore generale della Pro Vercelli capace, nel 2012, di conquistare la promozione in Serie B dopo ben 64 anni di assenza. Dopo l’esperienza in Piemonte, ha lavorato per Spezia, Carpi e Chievo Verona». Il presidente Luigi De Laurentiis nel comunicato del club ringrazia il precedente ds Matteo Scala «per quanto fatto in biancorosso in questi due anni di proficua collaborazione» ed esprime «grande stima verso il dirigente genovese».