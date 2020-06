Bari calcio, Hamlili: «Sarebbe bello avere il sostegno dei tifosi»

BARI - «Ci teniamo a centrare il nostro obiettivo. Se ci fosse anche il supporto - pur parziale - dei nostri tifosi, sarebbe determinante": presenta così l’atmosfera nel gruppo il centrocampista del Bari Zaccaria Hamlili a poche settimane dall’esordio nei play off per la promozione in serie B, traguardo per il quale il presidente Luigi De Laurentiis ha costruito la squadra allenata da Vincenzo Vivarini.

«C'è sempre stata - aggiunge il mediano - la voglia di tornare in campo e giocarci la promozione. È stata una stagione difficile, ma molto bella. Peccato aver dovuto interrompere il torneo per la pandemia: il calcio è imprevedibile». "Le amichevoli - conclude Hamlili - avrebbero aiutato, ma cerchiamo tra noi le giuste motivazioni. Servirà essere umili, consapevoli della nostra forza, rispettando sempre l’avversario: rispetto per tutti, ma non temiamo nessuno. I dettagli sono importanti in questa fase della stagione, basta un attimo di distrazione e si rischia di pagarlo caro».