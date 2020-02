Bari calcio, Ciofani: «Bisogna cambiare passo per vincere tutte le partite»

BARI - «Dobbiamo cambiare passo e vincerle tutte. In trasferta veniamo da una serie di pareggi? Ma poi vinciamo in casa, con una media di due punti a partita. C'è una squadra che ha fatto meglio di noi, ma siamo lì": così ha commentato il momento positivo del Bari il difensore Matteo Ciofani. «Ci aspettano adesso due trasferte consecutive - ha aggiunto - impegni molto complicati. Conosco l’ambiente di Terni per averci giocato, ma prima ancora dovremo fare i conti con la Cavese giocando sul loro terreno sintetico, con tutte le incognite del caso».

«Appena arrivato - ha spiegato il giocatore - mi sono integrato velocemente, alcuni compagni li conoscevo già. Conoscere l’allenatore e la sua idea di calcio mi ha senza dubbio aiutato. Vivarini è molto preciso, pignolo, un pò come me. In generale posso ricoprire tutti i ruoli della difesa, anche grazie al mio modo di giocare, poco istintivo e molto razionale».

Ultima battuta sul livello dell’attuale Lega pro: «Come ho trovato la C? Non mi ricordavo un campionato così agguerrito. A Monopoli ho capito davvero cosa voglia dire giocare nel girone C. Loro l’hanno messa sul piano dell’aggressività, noi non ci siamo tirati indietro, ma sono venute meno alcune nostre caratteristiche. Nei fatti i monopolitani hanno dimostrato perché sono dietro di noi di soli tre punti», ha concluso Ciofani.