Bari, acquistato il difensore Ciofani dal Pescara

BARI - Il Bari rinforza anche la difesa: è stato ufficializzato l’acquisto del difensore Matteo Ciofani, classe 1988, dal Pescara. Il giocatore arriva a titolo definitivo: ha già svolto la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni.

Dopo l’ingaggio del trequartista Laribi e del mediano Maita, questo è il terzo colpo di mercato dei pugliesi, intenzionati a contendere il primo posto del girone C della Lega pro alla Reggina (il primato vale la promozione diretta in serie B).

Nella stagione in corso, Ciofani ha collezionato 9 presenze e un gol con il Pescara in serie B.