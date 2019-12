Bari, l'attaccante diventa dottore in Psicologia

BARI - Chi l'ha detto che lo sport non è conciliabile con lo studio.Il 28ennne Samuele Neglia ha dimostrato il contrario. L'attaccante del Bari, infatti, oggi ha conseguito la laurea in Psicologia presso l’Università telematica internazionale UniNettuno. Il calciatore ha pubblicato sui social la foto con sul capo una corona d’alloro e in mano la tesi rilegata sul tema «Motivazione e leadership nella psicologia dello sport». L’immagine è stata accompagnata da questo testo: «Chi si ferma è perduto.. e io non voglio mai perdermi. Grazie a me e ai miei fantastici amici. Ad maiora semper». Tanti sono stati i commenti e le felicitazioni sul suo account. Un tifoso si è congratulato così: «Abbiamo un dottore in squadra...»