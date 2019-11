Bari calcio, Sabbione: «Trasformare rabbia in motivazione»

BARI - «Non possiamo che essere delusi dal risultato di domenica, storia diversa per la prestazione, sicuramente positiva contro un avversario temibile. Subire gol in quella maniera, praticamente a partita finita, ci ha scatenato rabbia; dovremo essere bravi a portarcela in campo nella prossima partita, a trasformarla in motivazione». Presenta così la trasferta di domenica prossima in Calabria contro il fanalino di coda Rende il difensore del Bari Alessio Sabbione, dopo il pareggio interno con il Teramo al San Nicola, con il quale i pugliesi hanno visto aumentare a dieci punti il distacco dalla capolista Reggina.

«Contro il Rende - aggiunge - sarà una partita ostica. Contro di noi tutti danno il massimo. Siamo in crescita, dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare come stiamo facendo, proseguendo sui dettami del tecnico Vivarini, senza mai perdere la fiducia». «A livello difensivo - ha concluso - stiamo facendo bene e il merito è di tutta la squadra. Stiamo trovando meccanismi e l’affinità, continuiamo a lavorare».