Bari, contro la Vibonese out Scavone e Hamlili

Il tecnico del Bari Vivarini recupera il centrocampista Bianco per la sfida di domani al San Nicola con la Vibonese, ma perde la mezzala Scavone: i pugliesi dovranno fare a meno anche degli acciaccati Hamlili (Mediano) e D’Ursi (attaccante). La lista dei biancorossi è composta da 22 giocatori: certo l’impiego di Antenutti in avanti per guidare l'attacco, confermato il modulo 3-5-2. E’ possibili l’utilizzo nella mediana di Folorunsho e Awua.

«Affrontiamo una partita importante e molto complicata. Dobbiamo sfruttare la grande capacità di questa squadra di concentrarsi e andare oltre gli ostacoli": il tecnico del Bari, Vincenzo Vivarini, ha presentato così la partita di domani in casa con la Vibonese.

«Difficoltà a centrocampo per le assenze (di Scavone e Hamlili, ndr)? Dobbiamo sfruttare in pieno le potenzialità della rosa. Abbiamo Awua, Folorusho, Terrani, Schiavone e Floriano utilizzato come mezzala questa settimana. Chi scende in campo farà bene. Dobbiamo mantenere equilibro in campo», ha aggiunto il mister.

Sul modulo Vivarini ha evidenziato che «si continuerà come abbiamo iniziato», ovvero con il 3-5-2, e sul futuro ha chiarito che la linea è «andare cauti: l’obbiettivo è fino al mercato di gennaio stare nelle zone alte della classifica. Battere la Vibonese è importante per noi: non bisogna sottovalutare avversari che corrono tanto e aggrediscono tanto - ha concluso - come dimostrato nella loro partita con il Catania»