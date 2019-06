Bari, a Mattera e Feola difficile rinnovo del contratto

Si inizia a definire il quadro delle conferme nel Bari in vista del campionato di Lega Pro: oggi il club manager Matteo Scala è stato in sede per fare il punto sulla costruzione della rosa per la prossima stagione.

Nel novero dei calciatori a cui verrà rinnovato il contratto non dovrebbero esserci il difensore Mattera né il centrocampista Feola. Sicuri di ripartire con il tecnico Cornacchini sono invece il difensore Di Cesare, il mediano Hamlili, l’attaccante Floriano, il centrocampista Bolzoni, la punta Simeri e l’esterno Neglia.

I giocatori si raduneranno in sede dal 9 luglio, mentre il ritiro in Trentino (a Bedollo) inizierà il 13 luglio. Il club definirà nei prossimi giorni il programma delle tre amichevoli estive (non c'è ancora conferma di una possibile sfida con la Fiorentina)