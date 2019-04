La partita di domenica potrebbe sancire la matematica promozione del Bari in serie C. La vittoria e i tre punti sono un passaggio “obbligato” per i biancorossi, guardando anche al risultato della gara della Turris, in campo domenica contro il modesto Città di Messina.

Per questo Cornacchini schiererà la migliore formazione possibile. Ci saranno quasi sicuramente i rientranti Simeri e Mattera e mancheranno gli acciaccati Brienza e Pozzebon.

Questa dovrebbe essere la formazione biancorossa: Marfella tra i pali; Bianchi, Mattera, Di Cesare e Qualiata in difesa; Hamlili e Bolzoni in mediana; Floriano, Neglia e Piovanello al servizio dell’unica punta Simeri.