Marfella 6

Praticamente inoperoso. Non fa il miracolo sul rigore.

Bianchi 5,5

Timido ed impreciso. Non spinge mai a destra.

Di Cesare 6,5

Poco da difendere e allora prova più di una sortita offensiva: un suo tiro a volo propizia il 2-1 di Liguori.

Mattera 6

Anche per lui un pomeriggio senza doversi dannare.

Quagliata 6

Più intraprendente nel primo tempo, cala nella ripresa. Scodella il pallone dal quale nasce il raddoppio biancorosso.

Hamlili 6

Solita generosità pagata con l’ammonizione che gli costerà la squalifica. Avrebbe potuto essere più furbo sul rigore per il Castrovillari, sebbene restino i dubbi sulla scelta arbitrale.

Bolzoni 6

Se la cava con il mestiere, ma non è una delle sue prove più brillanti.

Piovanello 6

Qualche buona idea nel primo tempo, troppe pause nel secondo.

Brienza 6,5

Fatica a trovare palle giocabili nel primo tempo. Alla lunga, però, diventa il trascinatore del Bari, anche quando diventa regista a tutto campo.

Floriano 6

Stavolta si accende pochino. Solo un paio di sgroppate.

Pozzebon 5,5

Non esce dal grigiore. Nemmeno un tiro in porta.

Aloisi 6

Con lui il Bari comincia a spingere di più sulla destra.

Simeri 5,5

Vivo, ma pesa l’errore dal dischetto, così come quasi si divora il 3-1: buon per lui che rimedi Iadaresta.

Neglia 6

Porta scompiglio ed iniziative nell’assalto finale.

Iadaresta 6,5

Aumenta il peso offensivo del Bari, trova a porta vuota il 3-1.

Liguori 6,5

La mossa ultra offensiva di Cornacchini paga: decisivo e un po’ fortunato il gol che vale il sorpasso barese (primo in campionato).

Cornacchini 6,5

Ricorre a tutte le risorse in attacco e alla fine il coraggio è premiato.