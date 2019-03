Il Castrovillari di mister Marra sarà di scena domani al San Nicola contro i biancorossi. Reduci dalla bella vittoria interna per 3-2 contro la Cittanovese, proveranno, ma non sarà di certo facile, a dar filo da torcere alla corazzata Bari.

I rossoneri calabresi punteranno sulla coppia d’attacco Pandolfi-Puntoriere, per provare a scardinare la migliore difesa della serie D. Lontano dalla Calabria hanno già raccolto ben 17 punti in questo campionato e sognano, come tutti, il colpo grosso al San Nicola. La zona playoff è a portata di mano: sono solo 3 le lunghezze di distacco in classifica.

Il Castrovillari ci crede e sognare non fa mai male. Domani cercherà di tornare dalla terra pugliese con un risultato positivo che, oltre a muovere la classifica, darebbe una iniezione di fiducia a tutto l’ambiente in vista dello sprint finale di campionato.