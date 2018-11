Castrovillari-Bari, trasferta vietata ai tifosi biancorossi

Il prefetto della provincia di Cosenza, Paola Galeone, con una ordinanza ha stabilito il divieto di vendita ai residenti in Puglia dei biglietti per la partita del girone I di Serie D Castrovillari-Bari, in programma domani in Calabria.

Nel documento prefettizio la gara è indicata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive come partita «connotata da alti profili di rischio», e si tiene conto dell’invito del Camsm a non vendere biglietti ai baresi dopo «le reiterate condotte violente tenute» da sostenitori biancorossi "nelle ultime trasferte, con turbative dell’ordine pubblico che hanno fatto registrare anche feriti».

Il Bari ha diramato le convocazioni per il turno infrasettimanale di campionato (Serie D, Girone I): restano in sede solo gli infortunati Sioulys (portiere), Aloisi (terzino) e lo squalificato Mattera (difensore).

Il tecnico Cornacchini darà un turno di riposo all’attaccante Simeri, facendo partire dal primo minuto il rientrante (dalla squalifica) Pozzebon. Per una maglia titolare scalpita anche la punta esterna Neglia, impiegata solo nel finale della gara di domenica scorsa al San Nicola contro il Città di Messina.