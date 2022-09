Pioggia e forte vento, allerta gialla domani in Puglia

BARI - Sarà "Allerta gialla" per domani, secondo quanto riportato dal bollettino meteorologico della Protezione civile. "Dal primo mattino di domani, sabato 1 ottobre, e per le successive 12-18 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta puglia - è scritto nel bollettino -. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Per questo motivo è stata prevista "Allerta gialla" per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia.