Ferrovia Adriatica in tilt per deragliamento, disagi per i viaggiatori pugliesi

Ferrovia Adriatica bloccata da stanotte in direzione Nord a causa del deragliamento di un treno merci avvenuto attorno alle 4 del mattino tra Fossacesia e Vasto. Sospesi o cancellati decine di treni, compresa l’alta velocità sulla tratta Milano-Lecce. Gravi disagi per i viaggiatori, costretti a rinviare il proprio viaggio o riprogrammarlo. Il traffico è sospeso tra Fossacesia e Vasto San Salvo per un deragliamento avvenuto alle 4,07 del mattino. In particolare la circolazione sulla linea ferroviaria Pescara Termoli è sospesa dal porto di Vasto alla stazione di Fossacesia a causa del deragliamento di due vagoni di un treno all’uscita di una galleria all’altezza di Torino di Sangro.

Si tratta di un treno che trasportava furgoni Ducato caricati ad Atessa, nell’area della Val di Sangro. Non si registrano danni a persone e cose e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’intero tratto, dove dalle prime ore di oggi sono intervenuti i tecnici di Ferrovie dello Stato anche con mezzi di soccorso nel tentativo di risolvere il problema. Ad ora l'intervento è ancora in corso e il viaggio ferroviario sull'Adriatica resta sospeso.

L’Alta velocità e gli Intercity hanno subito cancellazioni o limitazioni di percorso. Quelli in arrivo da Lecce direzione nord terminano infatti la loro corsa a Termoli. Al contrario l’Alta velocità in arrivo da Milano o da Venezia Santa Lucia termina la propria corsa a Pescara dove per i viaggiatori viene messo a disposizione il servizio sostitutivo con autobus fino a Termoli dove poi il viaggio viene ripreso in treno.

Tutti i treni che hanno subito ripercussioni con interesse sulla Puglia

Il deragliamento verificatosi stanotte sulla Ferrovia «Adriatica» ha provocato ripercussioni su diversi convogli partiti anche da e per la Puglia. Questi, secondo le informazioni in tempo reale di Trenitalia, sono i treni segnalati, con maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: Freccia Rossa 9805 Torino porta Nuova (9:10)-Lecce (18:50), FR 8820 Taranto (9:16)-Milano Centrale (17:59), Freccia Argento 8348 Bari Centrale (6:10)-Roma Termini (10:03). Tredici i treni cancellati: FR 8810 Bari Centrale (5:30)-Milano Centrale (12:59), FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:10), FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27), FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:59), FR 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46), FR 8811 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:50), FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22:56), FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (19:00), FR 9809 Milano Centrale (15:35) - Bari Centrale (22:32), IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00), IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00), IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51), IC 607 Bologna Centrale (12:00) - Lecce (20:40). Dodici treni sono stati al momento parzialmente cancellati, tra «Frecce» e Intercity, in partenza da o in arrivo a Lecce, Bari e Taranto, con varie destinazioni tra Milano, Venezia, Bologna e Torino.

Per il disagio creatosi, Trenitalia ha messo a disposizione dei passeggeri personale che fornisce assistenza utile a completare il prefissato percorso di bordo, anche attraverso servizi sostitutivi di bus su strada, comunicando che altri mezzi ferroviari, tra Alta Velocità e Intercity nel corso della giornata potrebbero subire cancellazioni parziali o totali.

(Seguono aggiornamenti)